Meloni sbaglia a imitare Draghi, folle abolire il Superbonus. Parla l'economista Galloni: "La misura ha anche una forte valenza ecologica"

"Guai a modificare il Superbonus in senso restrittivo come ha annunciato di voler fare Giorgia Meloni. Questo creerebbe un grande danno alle imprese". Parola di Antonino Galloni, economista ed ex direttore generale del ministero del Lavoro, con alle spalle una carriera accademica nelle principali università italiane. Il mattone, con il Superbonus, ha trainato la crescita italiana post Covid. Meloni intende rivedere la misura. Professor Galloni non crede che modificarla possa mettere a repentaglio gli investimenti nell'immobiliare che hanno sostenuto la ripresa fino a oggi? "Sicuramente il motivo principale per cui il Pil è cresciuto più del previsto è il Superbonus che ha tirato la volata al comparto immobiliare, se non dal punto di vista delle ...

