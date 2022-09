Meloni e Salvini: «Siamo uniti, basta fake news». I “giornaloni” non si rassegnano (Di giovedì 29 settembre 2022) Non è servito l’invito di ieri a mettersi «l’anima in pace» sul fatto che il centrodestra è unito e pronto a governare. E non è servito neanche che ieri, tanto lei quanto Salvini, dopo essersi incontrati, abbiano confermato il clima «di grande collaborazione e unità di intenti»: oggi Giorgia Meloni ha dovuto nuovamente chiarire che «continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un governo di centrodestra». Meloni: «La squadra di governo non vi deluderà. Non credete alle bugie» «Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà», ha spiegato su Twitter la leader di FdI. «Non credete – ha esortato – alle bugie che circolano». Nuovamente, infatti, oggi giornali come il Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Non è servito l’invito di ieri a mettersi «l’anima in pace» sul fatto che il centrodestra è unito e pronto a governare. E non è servito neanche che ieri, tanto lei quanto, dopo essersi incontrati, abbiano confermato il clima «di grande collaborazione e unità di intenti»: oggi Giorgiaha dovuto nuovamente chiarire che «continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un governo di centrodestra».: «La squadra di governo non vi deluderà. Non credete alle bugie» «Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà», ha spiegato su Twitter la leader di FdI. «Non credete – ha esortato – alle bugie che circolano». Nuovamente, infatti, oggi giornali come il Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa, ...

