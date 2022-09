Media europei, contributi fino a 150mila euro: Google lancia le “sfide dell’innovazione” (Di giovedì 29 settembre 2022) Google finanzierà i progetti di una quarantina di Media europei ritenuti innovativi, fino a un massimo di 150 mila euro ciascuno. Google nel 2018 ha lanciato le “sfide dell’innovazione” con un bando, già sperimentato in altre aree del mondo, per i Media europei con massimo 50 giornalisti. Su oltre 600 candidature provenienti da 38 paesi, sono stati selezionati 47 vincitori in 21 paesi, con la Francia al primo posto. Tra i vincitori: in Francia il sito di Les Jours, il quotidiano L’Humanité, il sito Konbini, l’agenzia Wedodata, i siti Futura, Africa Business+, la newsletter Voxe e l’editore So Press; nel resto d’europa, Novaya Gazeta ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 settembre 2022)finanzierà i progetti di una quarantina diritenuti innovativi,a un massimo di 150 milaciascuno.nel 2018 hato le “” con un bando, già sperimentato in altre aree del mondo, per icon massimo 50 giornalisti. Su oltre 600 candidature provenienti da 38 paesi, sono stati selezionati 47 vincitori in 21 paesi, con la Francia al primo posto. Tra i vincitori: in Francia il sito di Les Jours, il quotidiano L’Humanité, il sito Konbini, l’agenzia Wedodata, i siti Futura, Africa Business+, la newsletter Voxe e l’editore So Press; nel resto d’pa, Novaya Gazeta ...

