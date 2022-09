Mazzata psicologica per la sinistra al caviale: FdI espugna Capalbio, primo partito con il 37,7%. (Di giovedì 29 settembre 2022) Fratelli d’Italia sbanca a Capalbio. Il Pd perde anche l’ultima spiaggia. C’era una volta il “mito” della sinistra radical chic, il lido più fighetto d’Italia, patria dei progressisti “illuminati”. Un’onda azzurra ha travolto il comune del grossetano frequentato dalla sinistra al caviale. Qui i moderati hanno fatto incetta di voti, lanciando la volata vincente al candidato di centrodestra alla Camera, Fabrizio Rossi, già coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, (nella foto con Giorgia Meloni) che ha ottenuto un plebiscito: il 52,67% dei voti. Una disfatta, una débacle politica, psicologica, simbolica per la sinistra e il Pd. E pensare che in questo schieramento a rappresentare il centrosinistra c’era l’ex governatore della Toscana Enrico Rossi. Anche lui ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Fratelli d’Italia sbanca a. Il Pd perde anche l’ultima spiaggia. C’era una volta il “mito” dellaradical chic, il lido più fighetto d’Italia, patria dei progressisti “illuminati”. Un’onda azzurra ha travolto il comune del grossetano frequentato dallaal. Qui i moderati hanno fatto incetta di voti, lanciando la volata vincente al candidato di centrodestra alla Camera, Fabrizio Rossi, già coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, (nella foto con Giorgia Meloni) che ha ottenuto un plebiscito: il 52,67% dei voti. Una disfatta, una débacle politica,, simbolica per lae il Pd. E pensare che in questo schieramento a rappresentare il centroc’era l’ex governatore della Toscana Enrico Rossi. Anche lui ...

