Maxi-rincari per le bollette della luce, l'allarme: "Aumenti mai visti prima" (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono in arrivo 'prezzi mai visti prima' per le bolletta della luce degli italiani, aveva preannunciato il direttore della Divisione Energia di Arera Massimo Ricci, in vista dell'aggiornamento del prezzo dell'... Leggi su today (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono in arrivo 'prezzi mai' per le bollettadegli italiani, aveva preannunciato il direttoreDivisione Energia di Arera Massimo Ricci, in vista dell'aggiornamento del prezzo dell'...

sole24ore : Luce e gas, dal 1° ottobre i maxi rincari arrivano alle famiglie - borsainside : Il ministro #Cingolani oramai parla per parlare...e il prezzo delle bollette vola - bizcommunityit : Bollette, arrivano i maxi-rincari: elettricità a +60% | Cingolani: subito il price cap per far scendere i prezzi - thisistheend88 : RT @biofolius: Inoltre occorre disaccoppiare il prezzo dell'energia per fare in modo di slegare almeno quella prodotta con le fonti rinnova… - biofolius : Inoltre occorre disaccoppiare il prezzo dell'energia per fare in modo di slegare almeno quella prodotta con le font… -