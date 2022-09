Maternità 2022: nuovo esonero contributivo post congedo (Di giovedì 29 settembre 2022) Nella circolare 102 2022 sono state pubblicate dall’INPS le istruzioni per l’utilizzo dell’esonero contributivo per le neomamme che tornano al lavoro dopo il congedo di Maternità obbligatoria. La legge di bilancio 234 2021 ha previsto, solo per il 2022 in via sperimentale, un esonero pari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. NewsPaternità 160 giorni di congedo parentale a entrambi i genitori: la riforma finlandese L'obiettivo è quello di raggiungere una maggiore parità di genere. La nuova legge prende in considerazione diversi modelli di famiglia. La legge 30 dicembre 2021, n. 234 all’articolo 1, comma 137 ha ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 29 settembre 2022) Nella circolare 102sono state pubblicate dall’INPS le istruzioni per l’utilizzo dell’per le neomamme che tornano al lavoro dopo ildiobbligatoria. La legge di bilancio 234 2021 ha previsto, solo per ilin via sperimentale, unpari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. NewsPaternità 160 giorni diparentale a entrambi i genitori: la riforma finlandese L'obiettivo è quello di raggiungere una maggiore parità di genere. La nuova legge prende in considerazione diversi modelli di famiglia. La legge 30 dicembre 2021, n. 234 all’articolo 1, comma 137 ha ...

Agenzia_Ansa : A Cuba il referendum dice Sì a matrimoni e adozioni gay. La maternità surrogata, tra le novità #ANSA - elenabonetti : Ieri è uscita la circolare n. 102/2022 dell’INPS che chiarisce le modalità di sgravio contributivo per le mamme che… - l_dirauso : #lariachetira cominciano le manifestazioni strumentali su L194 contro #GiorgiaMeloni,che ha detto che non la tocche… - mikid67 : RT @UgoGma: La Lega e FdI non vogliono gli aiuti alle mamme che lavorano in ditte private: no all'equiparazione con il pubblico per la mate… - UgoGma : La Lega e FdI non vogliono gli aiuti alle mamme che lavorano in ditte private: no all'equiparazione con il pubblico… -