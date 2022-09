Mascherine, cambia di nuovo tutto in Italia: le novità (Di giovedì 29 settembre 2022) In arrivo l’ultimo decreto a firma del ministro della Salute Roberto Speranza. cambiano ancora le regole La pandemia vive una fase di controllo. Tuttavia, la battaglia al virus non è ancora conclusa definitivamente e si registrano ancora dei decessi a causa del Covid. In media in Italia si contano circa 70 decessi al giorno a L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 29 settembre 2022) In arrivo l’ultimo decreto a firma del ministro della Salute Roberto Speranza.no ancora le regole La pandemia vive una fase di controllo. Tuttavia, la battaglia al virus non è ancora conclusa definitivamente e si registrano ancora dei decessi a causa del Covid. In media insi contano circa 70 decessi al giorno a L'articolo proviene da Consumatore.com.

Nutizieri : Mascherine: cosa cambia da sabato 1° ottobre - gazzettamantova : Mascherine, quarantena, vaccini: come si muoverà il nuovo governo? Ecco perché la strategia sanitaria farà leva sui… - infoitinterno : Mascherine, cambia tutto? Dal 1° ottobre, ecco cosa non fare più - adblues : @calamatt91 Per i dati dei ricoveri, specie il tasso di nuovi ingressi in TI veda sopra nel thread. La capacità (fi… - infoitinterno : Mascherine, cosa cambia dal 1 ottobre in Emilia Romagna, Marche e Veneto -