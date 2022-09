MARIA SOLE FERRIERI CAPUTI | PRIMO ARBITRO DONNA DELLA SERIE A

(Di giovedì 29 settembre 2022)sarà ilad arbitrare una partita diA, il suo debutto nella massimaè previsto domenica 2 ottobre al Mapei nella partita tra Sassuolo e Salernitana. Nella sua carriera ha già arbitrato 140 partite partendo dallaD, dirigendo anche due volte una squadra diA in Coppa Italia, il Cagliari nel 2021 e la Sampdoria in questa stagione. Nel 2021 è arrivato anche il suo esordio inB, dove ha collezionato tre presenze ed ora è stata inserita tra i direttori di gara che parteciperanno al Mondiale Under 17 femminile nel 2022. A Luglio, durante la presentazioneformazione dei ruoli arbitrali per la ...

