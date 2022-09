Maria Sole Ferrieri Caputi, domenica l'esordio della prima donna arbitro in serie A (Di giovedì 29 settembre 2022) Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna in serie A. Classe 1990, ricercatrice alla fondazione Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparativi in materia di lavoro e ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 settembre 2022)sarà il primoinA. Classe 1990, ricercatrice alla fondazione Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparativi in materia di lavoro e ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Sassuolo-Salernitana: designata Maria Sole Ferrieri Caputi È la prima donna ad arbitrare una part… - Eurosport_IT : Il 2 ottobre Maria Sole Ferrieri Caputi farà la storia della Serie A! ?????????? #SerieA | #FerrieriCaputi - sportface2016 : +++Storica designazione per Maria Sole #FerrieriCaputi: è la prima donna arbitro a esordire in #SerieA, dirigerà #SassuoloSalernitana+++ - Fil07 : RT @Eurosport_IT: Una grande soddisfazione per Maria Sole! ?????? Scopri di più: - ItalianSerieA : RT @ItalianSerieA: ???? Sassuolo v Salernitana, Match Officials Serie A Week 8 ??? Sunday 2 October 2022 ??? Mapei Stadium ?? 15:00 ?????Refer… -