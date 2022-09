Marchetti | Napoli | non cambierei Koulibaly con Kim Kvara è arrivato adesso mentre Insigne ha scritto la storia' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 29 settembre 2022): "Il segreto del? Il gruppo, la qualità dei giocatori e Spalletti" Luca, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in "MSL-ForzaSempre" per rilasciare le sguenti dichiarazioni: "Il segreto di questonon è solo questione di gruppo, come ha detto il capitano Di Lorenzo. Secondo me conta moltissimo la qualità dei giocatori e la capacità di Spalletti di dare amalgama alla squadra. E’ presto per fare raffronti tra i nuovi giocatori e quelli vecchi che, negli anni, hanno dato moltissimo alla società. Quando c'erano loro c'è stato un processo importante di crescita del. Il fatto, però, che si possano paragonare dei giocatori appena arrivati con quelli che hanno fatto laè già un grande punto di ...