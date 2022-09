“Mamma… Putin è un idiota” Le telefonate dal fronte dei soldati russi alle famiglie

(Di giovedì 29 settembre 2022) Washington – Il New York Times ha pubblicato il contenuto di file audio su cui sono registrate le conversazioni telefoniche di alcuniinviati a combattere sulin Ucraina. Parole dquali emergono chiaramente difficoltà e disperazione. “Siamo a Bucha. La nostra difesa si è arenata, stiamo perdendo questa guerra. Ci è stato dato l’ordine di uccidere tutti quelli che vediamo…è un. Vuole prendere Kiev, ma non c’è modo di farlo”, dice un soldato russo. “Mamma, questa guerra è la peggiore scelta fatta dal nostro governo. Quando finirà tutto questo,? Dannazione”, dice un militare alla madre. E lei risponde che ina i media dicono che “tutto va secondo i piani”. Le chiamate, le cui registrazioni sono state ...

LandiniFabioD76 : @Adnkronos Tranquillo #Putin. Ora fanno @matteosalvinimi #ministrodegliesteri e ci pensa lui, che già come… - galfort2 : Le testimonianze carpite da intercettazioni dei contatti tra soldati russi sul campo in ???? ed i familiari in patria… - bizcommunityit : «Putin è uno stupido», «Mamma ci sono cadaveri ovunque», «Che ci stiamo a fare qui?»: le telefonate choc dei s - Gazzettino : «Putin è uno stupido», «Mamma ci sono cadaveri ovunque», «Che ci stiamo a fare qui?»: le telefonate choc dei soldat… - zazoomblog : «Mamma Putin è uno stupido» «Ci sono cadaveri ovunque»: le telefonate choc dei soldati russi alle famiglie - #«Mam… -

Una donna ha ucciso le sue due figlie in casa. Isadora Alves de Faria, una giovanedi 30 anni, avrebbe avvelenato, annegato e pugnalato a morte le sue due bambine di 6 e 10 anni,...armi da: ...è uno stupido. Vuole conquistare Kiev. Ma non c'è possibilità che riusciamo a farlo", dice ... Sempre Sergei a sua madre: ", non abbiamo visto nemmeno un fascista qua Questa guerra è basata ...