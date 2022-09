Maltempo Roma, bomba d'acqua sulla Capitale: tempesta di fulmini e traffico in tilt (Di giovedì 29 settembre 2022) Una vera e propria bomba d'acqua si è scatenata su Roma . La parte sud della Capitale è sotto la pioggia pesante, tra i quartieri più colpiti Eur, Laurentino, Fonte Meravigliosa, Roma 70 e Montagnola. ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022) Una vera e propriad'si è scatenata su. La parte sud dellaè sotto la pioggia pesante, tra i quartieri più colpiti Eur, Laurentino, Fonte Meravigliosa,70 e Montagnola. ...

fanpage : La situazione maltempo nel basso Lazio è preoccupante, le strade di Formia sono come fiumi di fango, le immagini im… - gatta_pantera : RT @SkyTG24: Maltempo in #Lazio: tromba d'aria si abbatte sulla costa Pontina - leggoit : #maltempo #Roma, bomba d'acqua sulla Capitale: tempesta di fulmini e traffico in tilt - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La situazione maltempo nel basso Lazio è preoccupante, le strade di Formia sono come fiumi di fango, le immagini impressionant… - Balu875651831 : RT @fanpage: La situazione maltempo nel basso Lazio è preoccupante, le strade di Formia sono come fiumi di fango, le immagini impressionant… -