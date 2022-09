Mai mettere la carta igienica nel water, corri gravi rischi e non te ne accorgi (Di giovedì 29 settembre 2022) Ecco perché è importante non mettere la carta igienica nel water, in questo modo si possono correre gravi rischi. Gesti che possono sembrarci a volte banali si rivelano invece dannosi per la nostra salute. Quando siamo fuori casa e abbiamo esigenza di andare in bagno sarebbe opportuno cercare di non appoggiarsi alla tavoletta dove centinaia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 29 settembre 2022) Ecco perché è importante nonlanel, in questo modo si possono correre. Gesti che possono sembrarci a volte banali si rivelano invece dannosi per la nostra salute. Quando siamo fuori casa e abbiamo esigenza di andare in bagno sarebbe opportuno cercare di non appoggiarsi alla tavoletta dove centinaia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

pbersani : Gli italiani non potranno mai consentire che chi non riconosce il 25 aprile possa mettere mano, anche per una virgo… - AngeloCiocca : Anni di politiche agricole Ue fallimentari, ed ecco qua i risultati.Raccolgo l'appello della @coldiretti: serve met… - freedomsempre68 : : perchè mai i russi, che hanno in mano il rubinetto del gas, dovrebbero mettere in atto una operazione così comple… - monopallabitta : @CofferatiG @JediPerLItalia @_Sazed Sì, però solo per mettere sotto i cinghiali. Non i pedoni. Anche perché i primi… - Shonia35586132 : @lilybell73mi @Agenzia_Ansa Potevano mettere li Solo un demente ! Una persona sana di mente non avrebbe mai potuto… -

Le giovani iraniane massacrate ... aspettiamo il Congresso del partito comunista cinese), oggi come mai gli italiani debbono tornare ...pronti a dare tutto ciò che serve o è utile per una transizione breve ed efficace e per mettere il ... Frasi Madre Teresa di Calcutta per riflettere Non amare mai senza amore, non vivere mai senza vita. La vita è un'opportunità, coglila. La vita è ... Ciò che conta non è fare molto, ma mettere molto amore in ciò che si fa. Le parole gentili possono ... Collettiva.it ... aspettiamo il Congresso del partito comunista cinese), oggi comegli italiani debbono tornare ...pronti a dare tutto ciò che serve o è utile per una transizione breve ed efficace e peril ...Non amaresenza amore, non viveresenza vita. La vita è un'opportunità, coglila. La vita è ... Ciò che conta non è fare molto, mamolto amore in ciò che si fa. Le parole gentili possono ... La lezione di Pietro Ingrao: «Mai mettere padroni e operai sullo stesso piano»