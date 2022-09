Mafia Capitale, Cassazione conferma condanne per Buzzi e Carminati (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Diventano definitive le condanne per i due principali protagonisti dell’inchiesta Mafia Capitale, Salvatore Buzzi, a 12 anni e 10 mesi, e Massimo Carminati, a 10 anni. I giudici della seconda sezione penale della Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati dalle difese dei due imputati scrivendo così l’ultimo atto del processo, a quasi otto anni di distanza dall’operazione ‘Mondo di Mezzo’ che con due retate, il 2 dicembre 2014 e il 4 giugno 2015, ha portato all’arresto di 37 e 44 persone. Con la sentenza dei supremi giudici, che hanno accolto le richieste della procura generale della Cassazione, sono state confermate così le condanne decise nell’Appello bis nel marzo 2021. Processo a cui si era arrivati dopo che ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Diventano definitive leper i due principali protagonisti dell’inchiesta, Salvatore, a 12 anni e 10 mesi, e Massimo, a 10 anni. I giudici della seconda sezione penale dellahanno rigettato i ricorsi presentati dalle difese dei due imputati scrivendo così l’ultimo atto del processo, a quasi otto anni di distanza dall’operazione ‘Mondo di Mezzo’ che con due retate, il 2 dicembre 2014 e il 4 giugno 2015, ha portato all’arresto di 37 e 44 persone. Con la sentenza dei supremi giudici, che hanno accolto le richieste della procura generale della, sono statete così ledecise nell’Appello bis nel marzo 2021. Processo a cui si era arrivati dopo che ...

RaiNews : Ricordate Mafia Capitale? La sentenza per Buzzi è di 12 anni e 10 mesi di carcere, mentre Carminati viene condannat… - ObiBeatBox : RT @RaiNews: Ricordate Mafia Capitale? La sentenza per Buzzi è di 12 anni e 10 mesi di carcere, mentre Carminati viene condannato a 10 anni… - RossanaGiannan2 : RT @RaiNews: Ricordate Mafia Capitale? La sentenza per Buzzi è di 12 anni e 10 mesi di carcere, mentre Carminati viene condannato a 10 anni… - VerdeVetriolo : RT @Virus1979C: (Adnkronos) – Diventano definitive le condanne per i due principali protagonisti dell’inchiesta Mafia Capitale, Salvatore B… - PanichiGiacinta : RT @Virus1979C: (Adnkronos) – Diventano definitive le condanne per i due principali protagonisti dell’inchiesta Mafia Capitale, Salvatore B… -