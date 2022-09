M5S, Saiello: “Emergenza medici di base in Campania, De Luca intervenga” (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Soltanto a Napoli, la carenza di medici di base ricade su 160 mila cittadini. Di questi circa 80 mila stanno ricevendo una qualche assistenza grazie agli incarichi temporanei, ma l’altra metà non è seguita da nessuno. Un’Emergenza che poteva essere prevista anni fa e che è stata sottovalutata. A Napoli mancano all’appello oltre 120 medici di medicina generale, più di 400 in tutta la regione stando ai dati ufficiali, una carenza ancor più grave nelle zone periferiche e più disagiate”. A denunciarlo è il consigliere regionale Gennaro Saiello che ha depositato in queste ore un’interrogazione alla giunta regionale. “Nella nostra interrogazione ho sottolineato la forte disparità tra i medici che andranno in pensione da qui ai ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Soltanto a Napoli, la carenza didiricade su 160 mila cittadini. Di questi circa 80 mila stanno ricevendo una qualche assistenza grazie agli incarichi temporanei, ma l’altra metà non è seguita da nessuno. Un’che poteva essere prevista anni fa e che è stata sottovalutata. A Napoli mancano all’appello oltre 120dina generale, più di 400 in tutta la regione stando ai dati ufficiali, una carenza ancor più grave nelle zone periferiche e più disagiate”. A denunciarlo è il consigliere regionale Gennaroche ha depositato in queste ore un’interrogazione alla giunta regionale. “Nella nostra interrogazione ho sottolineato la forte disparità tra iche andranno in pensione da qui ai ...

