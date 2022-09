Lutto per Anna Tatangelo: è morta la mamma Palmira (Di giovedì 29 settembre 2022) Lutto per Anna Tatangelo: è morta la mamma della cantante, la notizia è appena arrivata. Anna Tatangelo è stata colpita da un tragico Lutto: è venuta a mancare sua mamma, morta in mattinata all’età di 67 anni. La cantante aveva sempre parlato dello stato di salute della madre che era fonte di grande preoccupazione. L’artista L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 29 settembre 2022)per: èladella cantante, la notizia è appena arrivata.è stata colpita da un tragico: è venuta a mancare suain mattinata all’età di 67 anni. La cantante aveva sempre parlato dello stato di salute della madre che era fonte di grande preoccupazione. L’artista L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

