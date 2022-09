Lutto per Anna Tatangelo, è morta la mamma Palmira (Di giovedì 29 settembre 2022) Lutto per Anna Tatangelo. È morta la mamma Palmira, stroncata da una malattia contro cui lottava da tempo. Secondo quanto riferiscono i giornali locali, la signora si è spenta nella sua casa di Sora, nel frosinate, circondata dall’affetto dei suoi cari. Nel corso di alcune ospitate televisive e anche sui social, la cantante aveva parlato in diverse occasioni delle condizioni di salute della madre, non nascondendo il dolore e la commozione. Oggi la notizia della scomparsa della signora Palmira. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022)per. Èla, stroncata da una malattia contro cui lottava da tempo. Secondo quanto riferiscono i giornali locali, la signora si è spenta nella sua casa di Sora, nel frosinate, circondata dall’affetto dei suoi cari. Nel corso di alcune ospitate televisive e anche sui social, la cantante aveva parlato in diverse occasioni delle condizioni di salute della madre, non nascondendo il dolore e la commozione. Oggi la notizia della scomparsa della signora. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

