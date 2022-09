L'Ungheria ancora pro - Putin: 'No alle sanzioni contro la Russia se riguarderanno anche l'energia' (Di giovedì 29 settembre 2022) Come al solito Budapest è il cavallo di Troia di Mosca nella Ue . E ancora una volta lo dimostrano. L' Ungheria non sosterrà l'ottavo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia se colpirà anche l'... Leggi su globalist (Di giovedì 29 settembre 2022) Come al solito Budapest è il cavallo di Troia di Mosca nella Ue . Euna volta lo dimostrano. L'non sosterrà l'ottavo pacchetto diUelase colpiràl'...

