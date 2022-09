Lukaku rischia anche il Barcellona: le ultime sull’attaccante dell’Inter (Di giovedì 29 settembre 2022) Situazione complessa quella relativa a Lukaku in casa Inter: il centravanti belga in forte dubbio anche per il Barcellona Niente Roma per Romelu Lukaku e anche la gara con Barcellona adesso è a fortissimo rischio. La tabella di recupero del belga recitava 20 giorni, ma siamo già giunti al mese di assenza. E sembra complicata la convocazione del centravanti per l’impegno di Champions con il Barcellona, visto che arriva da un guaio muscolare, che, come evidenza La Gazzetta dello Sport, difficilmente potrebbe farlo recuperare in 72 ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Situazione complessa quella relativa ain casa Inter: il centravanti belga in forte dubbioper ilNiente Roma per Romelula gara conadesso è a fortissimo rischio. La tabella di recupero del belga recitava 20 giorni, ma siamo già giunti al mese di assenza. E sembra complicata la convocazione del centravanti per l’impegno di Champions con il, visto che arriva da un guaio muscolare, che, come evidenza La Gazzetta dello Sport, difficilmente potrebbe farlo recuperare in 72 ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

