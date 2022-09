Lovato, per il centenario festa con i rappresentanti da cento Paesi e dalle 15 filiali estere (Di giovedì 29 settembre 2022) Gorle. Lovato Electric festeggia i suoi primi 100 anni con i clienti provenienti da 100 Paesi del mondo. cento anni di storia, quattro generazioni, un’unica famiglia, la passione per il lavoro. Con questi valori Lovato Electric dal 1922 progetta e produce componenti elettrici in bassa tensione per applicazioni industriali specializzandosi negli ultimi anni anche nelle soluzioni per l’energy management. Quest’anno per festeggiare il centesimo anniversario dalla sua fondazione l’azienda sta organizzando una serie di eventi pensati per tutti coloro che nel corso della sua storia hanno contributo a raggiungere questo importante traguardo. Dopo l’appuntamento del 10 settembre dedicato ai collaboratori aziendali all’interno della meravigliosa cornice del teatro Donizetti di Bergamo, si è svolta venerdì 23 e sabato 24 ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 settembre 2022) Gorle.Electric festeggia i suoi primi 100 anni con i clienti provenienti da 100del mondo.anni di storia, quattro generazioni, un’unica famiglia, la passione per il lavoro. Con questi valoriElectric dal 1922 progetta e produce componenti elettrici in bassa tensione per applicazioni industriali specializzandosi negli ultimi anni anche nelle soluzioni per l’energy management. Quest’anno per festeggiare il centesimo anniversario dalla sua fondazione l’azienda sta organizzando una serie di eventi pensati per tutti coloro che nel corso della sua storia hanno contributo a raggiungere questo importante traguardo. Dopo l’appuntamento del 10 settembre dedicato ai collaboratori aziendali all’interno della meravigliosa cornice del teatro Donizetti di Bergamo, si è svolta venerdì 23 e sabato 24 ...

