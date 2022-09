Lotito: «Maradona era molto sensibile ai valori umani, diceva che la Lazio li rispettava» (Di giovedì 29 settembre 2022) Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in occasione della presentazione della Partita della Pace, in programma il prossimo novembre. Ha parlato di guerra e di pace e raccontato un retroscena su Maradona che riportiamo da Tuttomercatoweb.com. «Vent’anni fa, quando entrai nel mondo del calcio, dissi che il calcio doveva insegnare e moralizzare. Siamo in un contesto storico difficile ai fini della pace. L’appello del Santo Padre deve essere recepito da tutte le persone che vivono all’insegna dello sport. Le guerre nascono per prevaricare. Questa è nata per interesse geopolitico, non ha niente a che fare con i valori umani. Noi sul campo siamo avversari, non nemici, e dobbiamo essere accomunati dai valori: rispetto della razza, della ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 settembre 2022) Il presidente della, Claudio, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in occasione della presentazione della Partita della Pace, in programma il prossimo novembre. Ha parlato di guerra e di pace e raccontato un retroscena suche riportiamo da Tuttomercatoweb.com. «Vent’anni fa, quando entrai nel mondo del calcio, dissi che il calcio doveva insegnare e moralizzare. Siamo in un contesto storico difficile ai fini della pace. L’appello del Santo Padre deve essere recepito da tutte le persone che vivono all’insegna dello sport. Le guerre nascono per prevaricare. Questa è nata per interesse geopolitico, non ha niente a che fare con i. Noi sul campo siamo avversari, non nemici, e dobbiamo essere accomunati dai: rispetto della razza, della ...

MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Lazio: Lotito, 'Maradona mi chiese di allenarsi a Formello'. 'Per Diego nostro club incarnava valori dello sport' #ANSA… - napolista : #Lotito: «Maradona era molto sensibile ai valori umani, diceva che la Lazio li rispettava» Il presidente della Laz… - AnsaRomaLazio : Lazio: Lotito, 'Maradona mi chiese di allenarsi a Formello'. 'Per Diego nostro club incarnava valori dello sport'… - lazio_story : #PartitadellaPace, #Lotito: “Il calcio deve unire e non dividere. Maradona a Formello fu emozionante” - HeyMiChiamoCiao : Non so perché ma credo a Lotito. Anche perché Maradona era tutto tranne che un Santo. -