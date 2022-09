Lontano dagli occhi… lontano dal cuore

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 29 settembre 2022) Che sia per una vacanza all’insegna del relax totale o un viaggio di lavoro, lo staccare dalla routine e dalla monotonia quotidiana può cambiare un individuo in positivo. Scoprire nuove destinazioni provoca entusiasmo e anche avventure, occasione per alcuni di scovare nuovi orizzonti. Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di love affaire extraconiugali, ha scoperto in una recente survey che i propri iscritti non solo vivono a pieno i love affaire extraconiugali mentre viaggiano, ma che è proprio quando si trovanoda casa il momento in cui sono maggiormente inclini a lasciarsi coinvolgere in bollenti esperienze al di fuori della relazione primaria. Perché gli utenti di Ashley Madison sono più propensi ad intrattenere un love affaire mentre viaggiano? Il 62% ha risposto che la lontananza dal proprio nido contribuisce a una ...