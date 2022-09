Lombardia: Fontana sigla intesa per nuovo campus Politecnico firmato Renzo Piano (Di giovedì 29 settembre 2022) Milano, 29 set. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il protocollo d'intesa per la realizzazione del nuovo 'campus nord' del Politecnico di Milano nell'area Bovisa. Hanno sottoscritto il testo anche il Comune di Milano, Rfi-Rete ferroviaria italiana, Fnm-Ferrovie Nord Milano, i ministeri dell'Università e della Ricerca e quello delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile. Il protocollo darà corso ad un importante progetto di rigenerazione urbana dell'area Bovisa Goccia di Milano, curato dall'architetto Renzo Piano. Grazie ad una serie articolata di interventi di natura urbanistica, edilizia, infrastrutturale e di ripristino ambientale, la trasformerà in un sistema di spazi pubblici a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Milano, 29 set. (Adnkronos) - Il presidente della RegioneAttiliohail protocollo d'per la realizzazione delnord' deldi Milano nell'area Bovisa. Hanno sottoscritto il testo anche il Comune di Milano, Rfi-Rete ferroviaria italiana, Fnm-Ferrovie Nord Milano, i ministeri dell'Università e della Ricerca e quello delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile. Il protocollo darà corso ad un importante progetto di rigenerazione urbana dell'area Bovisa Goccia di Milano, curato dall'architetto. Grazie ad una serie articolata di interventi di natura urbanistica, edilizia, infrastrutturale e di ripristino ambientale, la trasformerà in un sistema di spazi pubblici a ...

