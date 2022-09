Lo studio sull’impatto ambientale per estrarre Bitcoin: “Inquinamento paragonabile all’allevamento intensivo di carne bovina” (Di giovedì 29 settembre 2022) Volatili ed enigmatici, i Bitcoin potrebbero essere molto lontani dalla definizione di ‘oro digitale’ con cui spesso vengono definiti. La criptovaluta è infatti associata a quantitativi di emissioni paragonabili a quelli derivanti dall’allevamento intensivo di carne bovina. A indagare questo meccanismo uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, condotto dagli scienziati dell’Università del New Mexico. Nel dicembre 2021, Bitcoin aveva un valore di mercato di circa 960 miliardi di dollari. Sebbene l’elevata intensità energetica della criptovaluta fosse nota, l’entità dei danni climatici ad essa correlati risulta ancora poco chiara. Il gruppo di ricerca, guidato da Benjamin Jones, ha esaminato i danni climatici correlati all’estrazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Volatili ed enigmatici, ipotrebbero essere molto lontani dalla definizione di ‘oro digitale’ con cui spesso vengono definiti. La criptovaluta è infatti associata a quantitativi di emissioni paragonabili a quelli derivanti ddi. A indagare questo meccanismo uno, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, condotto dagli scienziati dell’Università del New Mexico. Nel dicembre 2021,aveva un valore di mercato di circa 960 miliardi di dollari. Sebbene l’elevata intensità energetica della criptovaluta fosse nota, l’entità dei danni climatici ad essa correlati risulta ancora poco chiara. Il gruppo di ricerca, guidato da Benjamin Jones, ha esaminato i danni climatici correlati all’estrazione di ...

