Liverpool | van Dijk | “Bevo solo acqua | è tutto quello che ho in casa In cucina invece sono un disastro”

Il difensore del Liverpool Virgil van Dijk, all'interno del libro della nutrizionista del club Mona Nemmer, ha svelato alcuni dettagli sul suo consumo di cibo e alcolici. Per quanto riguarda il bere l'olandese dichiara: "Bevo sempre e solo acqua, è tutto quello che ho in casa. solo alcune volte mi concedo un bicchiere di vino con mia moglie. Non gradisco le bibite gassate e non mi attrae il fatto che loro le bevano".

