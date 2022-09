Liverpool | due tifosi si suicidano | “Finale Champions League 2022 ha risvegliato trauma Hillsborough”

(Di giovedì 29 settembre 2022) Duedelsi sono suicidati a distanza di un paio di mesi, e le cause sembrano essere il risveglio deldidopo la caotica e poco oculata gestione da parte dell’Uefa deiagli ingressi dello Stade de France nell’ultimaditra i Reds e il Real Madrid. Lo riporta L’Equipe, che cita le parole di Peter Scarfe, presidente dell’associazione di sostegno ai sopravvissuti alla tragedia, molto simile a quella dell’Heysel, avvenuta nel 1989 nello stadio di, a Sheffield, dove 96 persone persero la vita, schiacciate dalla calca. “Non posso dare troppi dettagli su questi suicidi, perché le indagini sono in corso – spiega Scarfe – ma non c’è dubbio che, se hanno commesso ...

Frances54325203 : RT @sportface2016: #Liverpool, due tifosi morti suicidi: 'Gestione dell'#UEFA nella finale di #ChampionsLeague 2022 ha risvegliato in loro… - er_toscano : RT @sportface2016: #Liverpool, due tifosi morti suicidi: 'Gestione dell'#UEFA nella finale di #ChampionsLeague 2022 ha risvegliato in loro… - sportface2016 : #Liverpool, due tifosi morti suicidi: 'Gestione dell'#UEFA nella finale di #ChampionsLeague 2022 ha risvegliato in… - Yuro_23 : RT @GoalItalia: 13 minuti con la prima squadra, due partite con l'Under 21 ? 'Voleva solo giocare': Il primo mese al Liverpool di Arthur,… - GoalItalia : 13 minuti con la prima squadra, due partite con l'Under 21 ? 'Voleva solo giocare': Il primo mese al Liverpool di… -

Ultimiprecedenti casalinghi amari per il: il primo storico successo del Brighton ad Anfield per 1 - 0 nella stagione 2020 - 21 e il pari per 2 - 2 in rimonta della passata stagione. IL ...Ho pensato che se a questo aggiungevamo il fatto che la Juve arriva daanni in cui non ha vinto ... 5g) Napoli - Sassuolo , sabato 29 ottobre ore 15 (Serie A, 12g)- Napoli , martedì 1 ...Due tifosi del Liverpool coinvolti negli incidenti avvenuti all'esterno dello stadio in occasione della finale di Champions League a Parigi, allo Stade ...In attesa della sua prima occasione da titolare, l'ex Juve e Barcellona ha annullato le sue vacanze per lavorare con il Liverpool ...