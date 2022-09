Liverpool | due suicidi dopo la finale di Champions

(Di giovedì 29 settembre 2022) Due tifosi delsi sono suicidati: lo spettro di Hillsborough risvegliatola scorsadiLeague Dramma in Inghilterra: due tifosi del, che avevano assistito alladiLeague della scorsa stagione. Ladi Parigi era stata al centro di molte polemiche per la pessima gestione della vendita dei biglietti e della gestione dell’ordine pubblico. Tutto questo ha scatenato nei due tifosi inglesi un trauma da ricollegare alla dramma di Hillsborough e per questo, a distanza di mesi, hanno deciso di togliersi la vita. Di seguito le parole di Peter Scarfe, presidente dell’associazione di sostegno ai sopravvissuti alla tragedia, all’Equipe. «Non posso dare troppi dettagli su questi ...

sportface2016 : #Liverpool, due tifosi morti suicidi: 'Gestione dell'#UEFA nella finale di #ChampionsLeague 2022 ha risvegliato in… - CalcioPillole : Tristissima notizia riportata dall'#Equipe: due tifosi del #Liverpool si sarebbero tolti la vita dopo aver assistit… - CdT_Online : Il ricordo della tragedia del 1989 è riemerso con forza dopo gli incidenti verificatisi in occasione dell'ultima fi… - oknosureddit : Due tifosi del Liverpool si sono suicidati dopo i disordini della finale di Champions. Erano sopravvis… -

Così l'allenatore dell'Under 21 dei Reds Barry Lewtas ha spiegato la voglia di tornare in forma di Arthur, che per ritrovare la condizione ha giocatopartite con la seconda squadra del... fischi nei confronti di De Laurentiis e anche qualche contestazione neiritiri di Dimaro e ... Contro ilc'è stata un'atmosfera incredibile al Maradona: i 50 mila presenti a Fuorigrotta ...(Foto courtesy Authority Port of Liverpool) Liverpool. Il sindacato Unite al porto di ha confermato lo sciopero indetto per la ...Posso dire che uno è avvenuto circa una settimana dopo la finale del Saint-Denis e l’altro, la scorsa settimana. Due tifosi dei Reds infatti si sarebbero suicidati dopo aver assistito dalla tv agli sc ...