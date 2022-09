LIVE – Sonego-Rune 5-5, ottavi di finale Atp Sofia 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 29 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Rune, incontro valido per gli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Sofia 2022 (cemento indoor). L’azzurro è reduce dal successo a Metz, dove proprio lo scorso anno incontrò il giovane danese nel loro unico precedente. Era il secondo turno ed il torinese venne estromesso al set decisivo. Entrambi hanno avuto un esordio molto convincente nella capitale bulgara. Le previsioni dei bookmakers tendono a favorire leggermente Lorenzo, forte di una striscia aperta di sei successi di fila a discapito di un avversario che non è in un periodo denso di soddisfazioni. Il vincitore se la vedrà ai quarti di finale contro il forte bielorusso Ilya Ivashka, che agli ottavi ha fatto fuori la ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Ile latestuale di, incontro valido per glididel torneo Atp 250 di(cemento indoor). L’azzurro è reduce dal successo a Metz, dove proprio lo scorso anno incontrò il giovane danese nel loro unico precedente. Era il secondo turno ed il torinese venne estromesso al set decisivo. Entrambi hanno avuto un esordio molto convincente nella capitale bulgara. Le previsioni dei bookmakers tendono a favorire leggermente Lorenzo, forte di una striscia aperta di sei successi di fila a discapito di un avversario che non è in un periodo denso di soddisfazioni. Il vincitore se la vedrà ai quarti dicontro il forte bielorusso Ilya Ivashka, che agliha fatto fuori la ...

SuperTennisTv : Giornata da non perdere su #SuperTennisTV?? ?12:00 Kovinic ?? Paolini a seg. Sonego ?? Rune a seg. Huesler ?? Carreno B… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Rune ottavi di finale Atp Sofia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Rune #ottavi #finale #Sofia - ValeLeonino : RT @SuperTennisTv: Giornata da non perdere su #SuperTennisTV?? ?12:00 Kovinic ?? Paolini a seg. Sonego ?? Rune a seg. Huesler ?? Carreno Busta… - FiorinoLuca : RT @SuperTennisTv: Giornata da non perdere su #SuperTennisTV?? ?12:00 Kovinic ?? Paolini a seg. Sonego ?? Rune a seg. Huesler ?? Carreno Busta… - federtennis : Oggi in campo ?? ?? #ParmaLadiesOpen ???? #Paolini ?? Kovinic - LIVE alle 12 su @SuperTennisTv ?? #SofiaOpen ????… -