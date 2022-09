LIVE Roma-Sparta Praga 2-1 calcio femminile | Champions League in DIRETTA | vantaggio giallorosso con Andressa!

(Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54? Gooooooooooooooool, Andressa, approfitta di una azione confusa dopo und’angolo,2-1. 52? Lazaro ci prova con il tiro a giro, respinge Chladekova. 50? Si cominciano a scaldare le panchine delle due squadre, soprattutto quella della. 48? Dentro Pochmanova, fuori Dedinova nello. 46? Inizia il secondo tempo! 15.20che domina ma non riesce ad andare in, iniziale la rete dellopoi recuperata meritatamente da Wenninger con un colpo di testa. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo,...

L'arbitro Sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta ad arbitrare la gara, coadiuvato dagli assistenti Davide Miele di Torino e Daisuke Emanuele Yoshikawa di1. Quarto ufficiale Niccolò Baroni di Firenze.Per le giallorosse è arrivato l'impegno più importante della stagione. Quello che gli assicurerebbe, in caso di passaggio, l'accesso alla fase a gironi della Women's Champions League Dopo la vittoria ...Una partita fondamentale, per entrambe le squadre. Inter e Roma, reduci rispettivamente dalle sconfitte contro Udinese e Atalanta, non possono permettersi passi falsi se non vogliono perdere ulteriorm ...