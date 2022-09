LIVE Roma-Sparta Praga 1-1 calcio femminile, Champions League in DIRETTA: finisce il primo tempo! (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Roma che domina ma non riesce ad andare in vantaggio, iniziale la rete dello Sparta Praga poi recuperata meritatamente da Wenninger con un colpo di testa. A tra poco per il secondo tempo! 45? finisce il primo tempo, Roma-Sparta Praga 1-1. 43? Ammonita Bertholdova, fallo su Giacinti. 41? Tiro di Giacinti ribattuto dopo una azione entusiasmante di Haavi. 39? Traversa dello Sparta Praga, deviazione di Bartoli che manda il pallone proprio sulla faccia della traversa. 37? Sparta Praga che prova la reazione. 35? Gooooooooooooooooooool, Wenninger, colpi di testa preciso che trova il secondo palo ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20che domina ma non riesce ad andare in vantaggio, iniziale la rete dellopoi recuperata meritatamente da Wenninger con un colpo di testa. A tra poco per il secondo45?iltempo,1-1. 43? Ammonita Bertholdova, fallo su Giacinti. 41? Tiro di Giacinti ribattuto dopo una azione entusiasmante di Haavi. 39? Traversa dello, deviazione di Bartoli che manda il pallone proprio sulla faccia della traversa. 37?che prova la reazione. 35? Gooooooooooooooooooool, Wenninger, colpi di testa preciso che trova il secondo palo ...

