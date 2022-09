LIVE – Roma-Sparta Praga 0-1, Women’s Champions League 2022/2023 (DIRETTA) (Di giovedì 29 settembre 2022) La DIRETTA testuale di Roma-Sparta Praga, match valido per il ritorno del turno di qualificazione alla Women’s Champions League 2022/2023. Le giallorosse vanno a caccia di una storica qualificazione alla fase a gironi dopo la vittoria per 2-1 nel match di andata in Repubblica Ceca. Appuntamento alle ore 14.30. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Roma-Sparta Praga 0-1 (25? Bertholdova) 27?- Giallo per Dedinova 25?- GOOL Sparta Praga!!!! E’ Bertholdova a mettere in porta un pallone proveniente da calcio d’angolo e siglare il primo ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Latestuale di, match valido per il ritorno del turno di qualificazione alla. Le giallorosse vanno a caccia di una storica qualificazione alla fase a gironi dopo la vittoria per 2-1 nel match di andata in Repubblica Ceca. Appuntamento alle ore 14.30. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE IL MATCH IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-1 (25? Bertholdova) 27?- Giallo per Dedinova 25?- GOOL!!!! E’ Bertholdova a mettere in porta un pallone proveniente da calcio d’angolo e siglare il primo ...

