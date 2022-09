LIVE Roma-Sparta Praga 0-0 calcio femminile | Champions League in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.25 Ingresso in campo delle due squadre. 14.20 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due squadre. 14.15 Loproviene invece dalla vittoria contro il Plzen per 1-3. 14.10 La squadra giallorossa arriva dal successo per 2-1 contro la Fiorentina, in Serie A. 14.05 Le giallorosse devono difendere l’1-2 maturato in casa delloper conquistare la fase a gironi. 14.00 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Minami; Serturini, Andressa, Giugliano, Greggi, Haavi; Lazaro, Giacinti. Allenatore: Spugna.(4-3-3): Chladekova; Dedinova, Bertholdova, Starova, Dlaskova; Cvcrkova, Sonntagova, Polcarova; Tripp, ...