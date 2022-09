LIVE Italia-Kenya volley femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: le azzurre affrontano le vice campionesse d’Africa (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Out la fast di Chirichella 4-4 Diagonale vincente di Chumba da zona 2 4-3 Errore di Chumba da zona 2 3-3 Errore di Mourambi da zona 4 2-3 Errore al servizio Kenya 1-3 Ace Adhiambo 1-2 Invasione Italia 1-1 Errore al servizio Italia 1-0 La fast di Chirichella 17.58: In campo per l’Italia Pietrini, Nwakalor e Lubian 17.57: In campo per Kenya Moin. Barasa, Mourambi 17.55: L’Italia dopo due partite ricche di brividi, vuole regalarsi un pomeriggio di tranquillità contro le africane con un quarto successo convincente e senza particolari patemi in vista della importante sfida con l’Olanda. 17.52: In banda il tecnico brasiliano Luizomar De Moura schiera Veronica Adhiambo del Kenya Pipeline e la più ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Out la fast di Chirichella 4-4 Diagonale vincente di Chumba da zona 2 4-3 Errore di Chumba da zona 2 3-3 Errore di Mourambi da zona 4 2-3 Errore al servizio1-3 Ace Adhiambo 1-2 Invasione1-1 Errore al servizio1-0 La fast di Chirichella 17.58: In campo per l’Pietrini, Nwakalor e Lubian 17.57: In campo perMoin. Barasa, Mourambi 17.55: L’dopo due partite ricche di brividi, vuole regalarsi un pomeriggio di tranquillità contro le africane con un quarto successo convincente e senza particolari patemi in vista della importante sfida con l’Olanda. 17.52: In banda il tecnico brasiliano Luizomar De Moura schiera Veronica Adhiambo delPipeline e la più ...

rtl1025 : ?? 'L'#Italia ha in questo momento un tasso di #occupazione record per la sua storia, ma c'è qualcosa che non torna.… - boiika031 : Mi mancano Marra e Luche live poi sto apposto in Italia - Emergenza24 : [29.09-18:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - GiorgioGe_ : @Portinaia2 In live continua ad essere tra i top in Italia però - Dany161828 : RT @lwtloml_: louis ci ha messi nella sua bio, farà uscire bigger than me live from milan (canzone rilasciata mentre era in italia), ha agg… -