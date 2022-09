LIVE Italia-Kenya 3-0 volley femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: le azzurre non incantano senza Egonu. Pagelle e dichiarazioni (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Kenya LE Pagelle DI Italia-Kenya DAVIDE MAZZANTI: “Kenya ALLENANTE, SOFFERTO IL CONTRATTACCO. CONTRO L’OLANDA…” 19-25: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 19.24: L’appuntamento con le azzurre è per l’ultimo match del girone preliminare domenica alle 16 contro le padrone di casa dell’Olanda. Chi vincerà probabilmente si aggiudicherà anche il primo posto nel girone. Partita da non perdere! 19.23: In casa Italia 12 punti per una fallosa Nwakalor e 11 per Pietrini, per il Kenya solo Chumba in doppia cifra con 17 punti 19.22: Le azzurre continuano a soffrire oltremodo il riferimento in attacco della ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DILEDIDAVIDE MAZZANTI: “ALLENANTE, SOFFERTO IL CONTRATTACCO. CONTRO L’OLANDA…” 19-25: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 19.24: L’appuntamento con leè per l’ultimo match del girone preliminare domenica alle 16 contro le padrone di casa dell’Olanda. Chi vincerà probabilmente si aggiudicherà anche il primo posto nel girone. Partita da non perdere! 19.23: In casa12 punti per una fallosa Nwakalor e 11 per Pietrini, per ilsolo Chumba in doppia cifra con 17 punti 19.22: Lecontinuano a soffrire oltremodo il riferimento in attacco della ...

