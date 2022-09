LIVE Italia-Kenya 2-0 volley femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: le azzurre soffono ma vincono anche il secondo set, 25-23 (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 Lo chiude Nwakalor con un pallonetto da zona 2 ma ancora una volta un black out per le azzurre che faticano a decollare. 2-0 Italia 24-23 Nwakalor senza muro da zona 2 23-23 Ancora Chumba da zona 2. Provare a spostare il muro un po’ più sulla diagonale? 23-22 In rete Pietrini da zona 4 23-21 La diagonale vincente da zona 2 di una Chumba inarrestabile 23-20 Chumba vincente in diagonale da zona 2 23-19 Primo tempo Bonifacio 22-19 Vincente Adhiambo da zona 2 22-18 Errore al servizio Kenya 21-18 Mano out Chumba da seconda linea 21-17 Errore al servizio Kenya 20-17 Vincente Chumba in parallela da seconda linea 20-16 Murooooooooooooo Orroooooooooooo dopo un’alzata discutibile per Sylla 19-16 Invasione Kenya 18-16 Errore al ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-23 Lo chiude Nwakalor con un pallonetto da zona 2 ma ancora una volta un black out per leche faticano a decollare. 2-024-23 Nwakalor senza muro da zona 2 23-23 Ancora Chumba da zona 2. Provare a spostare il muro un po’ più sulla diagonale? 23-22 In rete Pietrini da zona 4 23-21 La diagonale vincente da zona 2 di una Chumba inarrestabile 23-20 Chumba vincente in diagonale da zona 2 23-19 Primo tempo Bonifacio 22-19 Vincente Adhiambo da zona 2 22-18 Errore al servizio21-18 Mano out Chumba da seconda linea 21-17 Errore al servizio20-17 Vincente Chumba in parallela da seconda linea 20-16 Murooooooooooooo Orroooooooooooo dopo un’alzata discutibile per Sylla 19-16 Invasione18-16 Errore al ...

rtl1025 : ?? 'L'#Italia ha in questo momento un tasso di #occupazione record per la sua storia, ma c'è qualcosa che non torna.… - silviadc95 : RT @rtl1025: ?? In studio è arrivato #Rkomi! #RkomiRTL1025 #XF2022 @XFactor_Italia ?? LIVE ?? - REALMIKASASIMP : @Botocanguro HAHAHAAHAH MI ERO SCORDATO DI QUESTO EPISODIO BAHAHAHAHAHAHA eh ma il bro è più concentrato a fare liv… - pentascit : Italia: prima giornata di A2 e Lucas Mejuto mette già la sua firma, 4 reti ed 1 assist contro il Città di Massa. Il… - rennydee : ?? SIAMO IN DIRETTA! ?? STRATEGIE SUI MERCATI FINANZIARI POST ELEZIONI ITALIA 2022 ?? Con TONY CIOLI PUVIANI e RICCARD… -