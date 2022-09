LIVE Italia-Kenya 1-0 volley femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: le azzurre dominano il primo set, 25-15 (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-15 Aceeeeeeeeeeee Orrooooooooooooo! L’Italia vince facilmente il primo set 24-15 Out l’attacco di Makuto da zona 4 23-15 La parallela di Nwakalor da zona 2 22-15 Murooooooooooooo Bonifaciooooooooooooo 21-15 Errore al servizio Kenya 20-15 Vincente Chumba da seconda linea sulle mani del muro 20-14 Fallo di seconda linea di Nwakalor 20-13 primo tempo Ekaru 20-12 Mano out Nwakalor da seconda linea 19-12 Il primo tempo di Bonifacio costringe all’errore il Kenya 18-12 Vincente Pietrini sul muro del Kenya 17-12 Invasione Kenya 16-12 Vincente Barasa dal centro di seconda intenzione 16-11 La free ball di Chirichella 15-11 Out Adhiambo in pipe 14-11 La diagonale lunga di Chumba da ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-15 Aceeeeeeeeeeee Orrooooooooooooo! L’vince facilmente ilset 24-15 Out l’attacco di Makuto da zona 4 23-15 La parallela di Nwakalor da zona 2 22-15 Murooooooooooooo Bonifaciooooooooooooo 21-15 Errore al servizio20-15 Vincente Chumba da seconda linea sulle mani del muro 20-14 Fallo di seconda linea di Nwakalor 20-13tempo Ekaru 20-12 Mano out Nwakalor da seconda linea 19-12 Iltempo di Bonifacio costringe all’errore il18-12 Vincente Pietrini sul muro del17-12 Invasione16-12 Vincente Barasa dal centro di seconda intenzione 16-11 La free ball di Chirichella 15-11 Out Adhiambo in pipe 14-11 La diagonale lunga di Chumba da ...

