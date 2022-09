LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 69-72, Finale Supercoppa Italiana in DIRETTA: la Segafredo conquista il primo trofeo della stagione (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.53 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.52 Top-scorer Chinanu Onuaku con 18 punti seguito da Eimantas Bendzius con 15. Il migliore della Virtus è Jordan Mickey con 13. 22.51 Al termine di una Finale passata per lunghi tratti a rincorrere la Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo supera la Dinamo Sassari di Piero Bucchi e conquista così il primo trofeo della stagione. Si tratta della terza Supercoppa della ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.53 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.52 Top-scorer Chinanu Onuaku con 18 punti seguito da Eimantas Bendzius con 15. Il miglioreè Jordan Mickey con 13. 22.51 Al termine di unapassata per lunghi tratti a rincorrere ladi coach Sergio Scariolo supera ladi Piero Bucchi ecosì il. Si trattaterza...

LegaBasketA : Stasera la finale della #FrecciarossaSupercoppa2022! @dinamo_sassari vs @Virtusbo ?? ?? PalaLeonessa di Brescia ? All… - paoloigna1 : Peccato, peccato - LegaBasketA : Slalom di Chris Dowe ? @dinamo_sassari in vantaggio alla fine del primo tempo! ?? Live su @elevensportsit e … - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 0-0 Finale Supercoppa Italiana in DIRETTA: inizia la finale di Brescia! -… - ForceElf : RT @Eurosport_IT: Tra poco la finale della #FrecciarossaSupercoppa2022! ?? ?? Dalle 20:45: @dinamo_sassari vs @Virtusbo ?? ?? Live su @dmaxi… -