LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 56-53, Finale Supercoppa Italiana in DIRETTA: +3 del Banco a metà terzo quarto (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-53 Dowe con il canestro al volo, 3’48” per chiudere il terzo quarto, +5 Dinamo. 56-53 Penetrazione di Lundberg. Robinson si prende un’altra tripla dall’angolo ma la manda sul ferro, fallo a rimbalzo di Pajola su Bendzius. 56-51 TRIPLA di Robinson. 53-51 Transizione Virtus chiusa da Pajola. 53-49 Altro appoggio al vetro di Onuaku, 6’58” sul cronometro del secondo quarto. 51-49 Assist di Bendzius per l’appoggio a canestro di Onuaku. 49-49 ANCORA OJELEYE! ANCORA DA TRE! Parità. 49-46 TRIPLA di Ojeleye dall’angolo. INIZIA IL terzo quarto! 21.40 19-23 e 30-20 i parziali di un primo tempo che vedono la Dinamo Sassari di coach Piero Bucchi andare all’intervallo con ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-53 Dowe con il canestro al volo, 3’48” per chiudere il, +5. 56-53 Penetrazione di Lundberg. Robinson si prende un’altra tripla dall’angolo ma la manda sul ferro, fallo a rimbalzo di Pajola su Bendzius. 56-51 TRIPLA di Robinson. 53-51 Transizionechiusa da Pajola. 53-49 Altro appoggio al vetro di Onuaku, 6’58” sul cronometro del secondo. 51-49 Assist di Bendzius per l’appoggio a canestro di Onuaku. 49-49 ANCORA OJELEYE! ANCORA DA TRE! Parità. 49-46 TRIPLA di Ojeleye dall’angolo. INIZIA IL! 21.40 19-23 e 30-20 i parziali di un primo tempo che vedono ladi coach Piero Bucchi andare all’intervallo con ...

