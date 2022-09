LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 49-43, Finale Supercoppa Italiana in DIRETTA: +6 Banco di Sardegna all’intervallo (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 19-23 e 30-20 i parziali di un primo tempo che vedono la Dinamo Sassari di coach Piero Bucchi andare all’intervallo con sei lunghezze di vantaggio sulla Virtus Segafredo Bologna di Sergio Scariolo. Top-scorer Bendzius e Onuaku con 12 punti, il migliore degli emiliani è Bako con 10. A tra poco per il racconto del secondo tempo che assegnerà il primo trofeo della stagione FINISCE IL SECONDO QUARTO! 49-43 TRIPLA di Gentile. 46-43 Penetrazione di Gentile che si appoggia al vetro, 47? sul cronometro del secondo quarto. 44-43 2/2 per l’ex campione NBA con i San Antonio Spurs, time out Sassari. Fallo di Bendzius che manda in lunetta Belinelli. Infrazione dei 24 Dinamo, adesso sta salendo di giri ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.40 19-23 e 30-20 i parziali di un primo tempo che vedono ladi coach Piero Bucchi andarecon sei lunghezze di vantaggio sullaSegafredodi Sergio Scariolo. Top-scorer Bendzius e Onuaku con 12 punti, il migliore degli emiliani è Bako con 10. A tra poco per il racconto del secondo tempo che assegnerà il primo trofeo della stagione FINISCE IL SECONDO QUARTO! 49-43 TRIPLA di Gentile. 46-43 Penetrazione di Gentile che si appoggia al vetro, 47? sul cronometro del secondo quarto. 44-43 2/2 per l’ex campione NBA con i San Antonio Spurs, time out. Fallo di Bendzius che manda in lunetta Belinelli. Infrazione dei 24, adesso sta salendo di giri ...

LegaBasketA : Stasera la finale della #FrecciarossaSupercoppa2022! @dinamo_sassari vs @Virtusbo ?? ?? PalaLeonessa di Brescia ? All… - LegaBasketA : Slalom di Chris Dowe ? @dinamo_sassari in vantaggio alla fine del primo tempo! ?? Live su @elevensportsit e … - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 0-0 Finale Supercoppa Italiana in DIRETTA: inizia la finale di Brescia! -… - ForceElf : RT @Eurosport_IT: Tra poco la finale della #FrecciarossaSupercoppa2022! ?? ?? Dalle 20:45: @dinamo_sassari vs @Virtusbo ?? ?? Live su @dmaxi… - backdoor_pod : RT @spel81: Live dal Palaleonessa per la finale della #FrecciarossaSupercoppa2022 @dinamo_sassari vs @Virtusbo aggiornamenti sulla pagina I… -