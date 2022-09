LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 0-0, Finale Supercoppa Italiana in DIRETTA: inizia la finale di Brescia! (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-7 Due liberi di Onuaku. 8’03” sul cronometro del primo quarto. 3-7 WEEMS RISPONDE DALL’ALTRA PARTE! 3-4 TRIPLA con spazio di Bendzius. 0-4 Schiacciata di Mickey, su assist di Pajola, ottimo avvio della Virtus Bologna. 0-2 Mickey sblocca il punteggio con un comodo sotto-mano in mezzo all’area. PALLA A DUE! 20.42 QUINTETTI, Dinamo Sassari: Jones, Robinson, Kruslin, Bendzius, Onuaku; Virtus Bologna: Pajola, Lundberg, Mickey, Weems, Ojeleye. 20.40 In corso la presentazione delle due squadre: Stanotte…Chi trasformerà il proprio sogno in realtà? @Dinamo Sassari @Virtusbo pic.twitter.com/NjtiDi5TKq — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) September 29, 2022 20.35 ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-7 Due liberi di Onuaku. 8’03” sul cronometro del primo quarto. 3-7 WEEMS RISPONDE DALL’ALTRA PARTE! 3-4 TRIPLA con spazio di Bendzius. 0-4 Schiacciata di Mickey, su assist di Pajola, ottimo avvio della. 0-2 Mickey sblocca il punteggio con un comodo sotto-mano in mezzo all’area. PALLA A DUE! 20.42 QUINTETTI,: Jones, Robinson, Kruslin, Bendzius, Onuaku;: Pajola, Lundberg, Mickey, Weems, Ojeleye. 20.40 In corso la presentazione delle due squadre: Stanotte…Chi trasformerà il proprio sogno in realtà? @bo pic.twitter.com/NjtiDi5TKq — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) September 29, 2022 20.35 ...

