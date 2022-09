LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: il gruppo si porta a 7 minuti dai 4 fuggitivi. Sono 115 i km all’arrivo (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA STARTLIST 14.03 Il gruppo fiuta la chance di abbattere il distacco dai fuggitivi. 13.59 Si intensifica la pioggia sulla carovana: questa potrebbe diventare una variabile da non sottovalutare! 13:55 Il vantaggio dei fuggitivi ora scende a 7’20”. 13.50 Piove in corsa! Le nuvole di cui vi avevamo parlato prima erano evidentemente minacciose e così è stato. 13.45 Si prosegue in corsa per il momento. 13.41 Chissà cosa decideranno di fare i big adesso. 13.35 I 4 fuggitivi Sono passati sul Colle Brianza: al momento hanno addirittura 8’15”. 13.30 Sono 68 i chilometri sin qui percorsi! 13.26 Siamo vicini all’archiviazione della seconda ora di gara. 13.22 C’è il sole, ma fanno capolino anche delle nuvole sulla corsa. 13.19 La carovana ci ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST 14.03 Ilfiuta la chance di abbattere il distacco dai. 13.59 Si intensifica la pioggia sulla carovana: questa potrebbe diventare una variabile da non sottovalutare! 13:55 Il vantaggio deiora scende a 7’20”. 13.50 Piove in corsa! Le nuvole di cui vi avevamo parlato prima erano evidentemente minacciose e così è stato. 13.45 Si prosegue in corsa per il momento. 13.41 Chissà cosa decideranno di fare i big adesso. 13.35 I 4passati sul Colle Brianza: al momento hanno addirittura 8’15”. 13.3068 i chilometri sin qui percorsi! 13.26 Siamo vicini all’archiviazione della seconda ora di gara. 13.22 C’è il sole, ma fanno capolino anche delle nuvole sulla corsa. 13.19 La carovana ci ...

