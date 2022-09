LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: il gruppo si porta a 5 minuti dai 4 fuggitivi. Meno di 100 km all’arrivo (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA STARTLIST 14.15 Lo svantaggio del gruppo è sceso ulteriormente: ora i 4 fuggitivi hanno 5’35” di vantaggio. Un distacco in discesa rispetto agli 8 minuti toccati una mezz’oretta fa. 14.13 Percorsi esattamente 96,5 km: ciò vuol dire che abbiamo superato la prima metà di gara! Meno di 100 km all’arrivo. 14.10 I 4 fuggitivi: Diego Sevilla (Eolo-Kometa Cycling Team), Johan Meens (ProTeam Bingoal Pauwels Sauces WB), Michael Belleri (Biesse-Carrera) e Anders Foldager (Biesse-Carrera). 14.07 Secondo passaggio per i fuggitivi sul Colle Brianza. 14.03 Il gruppo fiuta la chance di abbattere il distacco dai fuggitivi. 13.59 Si intensifica la pioggia sulla carovana: questa potrebbe diventare ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST 14.15 Lo svantaggio delè sceso ulteriormente: ora i 4hanno 5’35” di vantaggio. Un distacco in discesa rispetto agli 8toccati una mezz’oretta fa. 14.13 Percorsi esattamente 96,5 km: ciò vuol dire che abbiamo superato la prima metà di gara!di 100 km. 14.10 I 4: Diego Sevilla (Eolo-Kometa Cycling Team), Johan Meens (ProTeam Bingoal Pauwels Sauces WB), Michael Belleri (Biesse-Carrera) e Anders Foldager (Biesse-Carrera). 14.07 Secondo passaggio per isul Colle Brianza. 14.03 Ilfiuta la chance di abbattere il distacco dai. 13.59 Si intensifica la pioggia sulla carovana: questa potrebbe diventare ...

