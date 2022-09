Lions | contro la violenza Mallamaci | “Convegno e punti di ascolto a Battipaglia e Paestum”

Leggi su ladenuncia

(Di giovedì 29 settembre 2022) Venerdì 30 settembre si svolgerà a Capaccio(Salerno) il“Orizzonti di Libertà: diritto, protezione e cura per il contrasto alla”. La manifestazione, fortemente voluta dal Presidente delClubVincenzoè stata immediatamente sposata ed avallata dal Sindaco del Comune di Capaccio, Franco Alfieri. Ilsi svolgerà alle ore 18 presso la Sala Erica Piazza Santini di Capaccio. Il presidentesvela: “Nel contesto di questa iniziativa saranno aperti duedi. Il primo in, alle ore 10 dello stesso giorno, presso la sede della Fondazione Scifo – Cooperativa Il Cantico – in ...