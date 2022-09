L' infermiere no vax che finge di essere vaccinato contro il Covid per lavorare

vittoriolussana : @fede_sinistra @rulajebreal @GiorgiaMeloni Ma di cosa parla? Degli infermieri No vax? Fai l'infermiere e sei No vax… -

Nurse24

...on 8 Gennaio 2021 7 Gennaio 2021 Author Redazione L'spezzino finito davanti alla commissione disciplinare dell'ordine degli infermieri di La Spezia per avere assunto posizioni no -e ...Ad esempio l'ex vicequestore no, la campana, Nunzia Schilirò , sarà capolista al Senato per il ... Ancora nelle Marche, ma capolista per il plurinominale del Senato, c'è anche l'e ... Sanitari no vax sospesi, in Trentino è allarme carenza infermieri Tra gli estimatori di Roberto Speranza, ma pure tra i sostenitori di Giorgia Meloni, non manca chi è conrario all'eventuale scelta della senatrice di ...Angelini (M3V) chiede una seconda seduta sulla sanità, gli altri lo seguono. La maggioranza: ""Si vuole svilire la discussione con chiacchiere da bar" ...