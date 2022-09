Licenziata l'ex vice questora no-green pass Nunzia Schilirò (Di giovedì 29 settembre 2022) AGI - "Cacciata dalla Polizia per aver difeso la Costituzione e la libertà degli italiani". Così sulla sua pagina Facebook l'ormai ex vice questora della Polizia Nunzia Schilirò, divenuta celebre per le frequenti partecipazioni e interventi alle manifestazioni no green pass dell'anno scorso, che le erano costati già diversi richiami. "Il 28 settembre 2022 - scrive Schilirò, che alle elezioni del 25 settembre era candidata al Senato con Italexit, senza venire eletta - è stato decretato che i dirigenti di Polizia sono schiavi del Governo di turno. Dopo un anno di sospensione e di persecuzione con 7 procedimenti disciplinari, al quinto sono stata destituita! Licenziata per le mie dichiarazioni sul palco della manifestazione del 25 settembre 2021 e per ... Leggi su agi (Di giovedì 29 settembre 2022) AGI - "Cacciata dalla Polizia per aver difeso la Costituzione e la libertà degli italiani". Così sulla sua pagina Facebook l'ormai exdella Polizia, divenuta celebre per le frequenti partecipazioni e interventi alle manifestazioni nodell'anno scorso, che le erano costati già diversi richiami. "Il 28 settembre 2022 - scrive, che alle elezioni del 25 settembre era candidata al Senato con Italexit, senza venire eletta - è stato decretato che i dirigenti di Polizia sono schiavi del Governo di turno. Dopo un anno di sospensione e di persecuzione con 7 procedimenti disciplinari, al quinto sono stata destituita!per le mie dichiarazioni sul palco della manifestazione del 25 settembre 2021 e per ...

