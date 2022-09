Lettera di un segretario di Circolo Pd: “Rimettere in discussione tutto, dobbiamo dire al Paese chi siamo” (Di giovedì 29 settembre 2022) Riceviamo e pubblichiamo la Lettera di Alessandro Spaziani, segretario di un Circolo del Pd. Sono un giovane segretario di Circolo di un piccolo comune della provincia di Rieti. In queste ore la comunità democratica è in forte fermento, la sconfitta alle ultime elezioni impone a tutti una profonda riflessione. Nelle settimane di campagna elettorale ci siamo spesi, fino allo sfinimento, per portare tra la gente le idee e i progetti in cui credevamo (crediamo) ricevendo però molte porte in faccia. Le porte in faccia più delle volte non erano rivolte a noi come singoli, spesso apprezzati nelle realtà locali, ma a quello che il Partito Democratico rappresenta oggi. Tra chi ci ha votato non abbiamo trovato una sola persona ad averlo fatto con il sorriso. Non possiamo più ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 settembre 2022) Riceviamo e pubblichiamo ladi Alessandro Spaziani,di undel Pd. Sono un giovanedidi un piccolo comune della provincia di Rieti. In queste ore la comunità democratica è in forte fermento, la sconfitta alle ultime elezioni impone a tutti una profonda riflessione. Nelle settimane di campagna elettorale cispesi, fino allo sfinimento, per portare tra la gente le idee e i progetti in cui credevamo (crediamo) ricevendo però molte porte in faccia. Le porte in faccia più delle volte non erano rivolte a noi come singoli, spesso apprezzati nelle realtà locali, ma a quello che il Partito Democratico rappresenta oggi. Tra chi ci ha votato non abbiamo trovato una sola persona ad averlo fatto con il sorriso. Non pospiù ...

