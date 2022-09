L’esperto si aspetta che il Man United incasserà una stella da 78 milioni di sterline

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 29 settembre 2022) Sito inglese: Il Manchesternon ostacolerà Harry Maguire se deciderà di lasciare il club entro i prossimi 12 mesi. Questa è l’opinione dell’ex centrocampista del Liverpool diventato esperto Stan Collymore, che crede che Maguire stia affrontando un futuro incerto ma siche una serie di club proveranno a offrirgli una via d’uscita dall’Old Trafford. Nonostante sia stato eliminato dalla prima squadra del Mandi Erik ten Hag, Maguire, 29 anni, ha continuato a svolgere un ruolo importante per la squadra inglese di Gareth Southgate. Previsto un ruolo importante durante la campagna della Coppa del Mondo dei Tre Leoni alla fine dell’inverno, Collymore ha previsto che se il 29enne vive un’altra buona campagna internazionale, probabilmente tornerà a Manchester e cercherà una via d’uscita. “Ha una possibilità di entrare ...