Legge 194. Diritto e dovere, obiezione e aborto. (Di giovedì 29 settembre 2022) di Antonello Laiso. Dopo più di quarant’anni dalla sua applicazione la Legge 194 ovvero quella di consentire un Diritto delle donne interessate ad una interruzione di gravidanza viene messo ancora in discussione. Un Diritto conquistato con non poca fatica dopo anni di battaglie e dopo di quei tanti paesi Europei che hanno fatto da apripista Leggi su freeskipper (Di giovedì 29 settembre 2022) di Antonello Laiso. Dopo più di quarant’anni dalla sua applicazione la194 ovvero quella di consentire undelle donne interessate ad una interruzione di gravidanza viene messo ancora in discussione. Unconquistato con non poca fatica dopo anni di battaglie e dopo di quei tanti paesi Europei che hanno fatto da apripista

LaVeritaWeb : Unioni civili e legge 194 non saranno toccate. Ed è un bene. Le coppie arcobaleno non verranno equiparate a quelle… - abitudinario : RT @LaVeritaWeb: Il Pd ligure prova a scardinare la normativa sull’interruzione di gravidanza, ma sui media passa la notizia che Fdi è cont… - itsquietxuptown : @Ocatarinetabel5 fino a quando non si proporrà una legge per eliminare l'obiezione di coscienza dalla 194 per me st… - Marco02839896 : RT @LaVeritaWeb: Il Pd ligure prova a scardinare la normativa sull’interruzione di gravidanza, ma sui media passa la notizia che Fdi è cont… - acitrezzoto : Come spieghi ai tuoi elettori che i parlamentari che li rappresentano in realtà gli sono contro? Oggi questo Parlam… -