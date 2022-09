Lega, Maroni: idea Zaia nuovo segretario. Meloni al leader di Vox: “Speriamo che anche la Spagna vada a destra” (Di giovedì 29 settembre 2022) L'esito delle elezioni del 25 settembre è al centro del dibattito anche all’estero. Il Viminale rettifica i conteggi in diverse regioni: con il "ripescaggio" di Umberto Bossi a Varese, la Sardegna perde un parlamentare Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 29 settembre 2022) L'esito delle elezioni del 25 settembre è al centro del dibattitoall’estero. Il Viminale rettifica i conteggi in diverse regioni: con il "ripescaggio" di Umberto Bossi a Varese, la Sardegna perde un parlamentare

ilfoglio_it : Lanciare Zaia al posto di Salvini e puntare su una federazione tra FI e Lega. Ci scrive Roberto Maroni… - repubblica : Crollo Lega, Roberto Maroni alza il tiro: 'Zaia nuovo segretario, Salvini è in scadenza. E serve una federazione co… - SkyTG24 : Dopo il crollo della Lega alle urne, arriva l'affondo di Roberto #Maroni nei confronti di Matteo #Salvini: 'È ora d… - mrdoppiaci : RT @ultimora_pol: Roberto #Maroni: 'Come nuovo segretario della #Lega propongo Luca #Zaia' @ultimora_pol - walter0309 : @eziomauro @repubblica Qualcuno dica al giornalista Mauro che Maroni non fa più parte della Lega ora fa il giornali… -