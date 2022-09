Lega, Maroni fa il nome di Zaia e lancia la federazione con Forza Italia (Di giovedì 29 settembre 2022) L'ex governatore della Lombardia propone di far nascere una federazione tra Carroccio e Forza Italia: "È una cosa buona e giusta". E chiede di eleggere Luca Zaia al posto di Salvini Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 settembre 2022) L'ex governatore della Lombardia propone di far nascere unatra Carroccio e: "È una cosa buona e giusta". E chiede di eleggere Lucaal posto di Salvini

ilfoglio_it : Lanciare Zaia al posto di Salvini e puntare su una federazione tra FI e Lega. Ci scrive Roberto Maroni… - SkyTG24 : Dopo il crollo della Lega alle urne, arriva l'affondo di Roberto #Maroni nei confronti di Matteo #Salvini: 'È ora d… - repubblica : Crollo Lega, Roberto Maroni alza il tiro: 'Zaia nuovo segretario, Salvini è in scadenza. E serve una federazione co… - News24Italy : #Lega, Maroni: 'Per la segreteria penso a Zaia' - EugenioBerto70 : Lega, Maroni: 'Per la segreteria penso a Zaia' -